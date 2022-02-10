Путин: Ситуация в Казахстане восстановлена, РФ подставила плечо как одна из стран ОДКБ
На переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в республике восстановлена, передает РИА Новости.
«Ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора подставила плечо Казахстану», — сказал Президент РФ.
Путин подчеркнул, что руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу, сыграло, конечно, главную роль.
В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.
Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко».
По итогам январских событий в Казахстане возбудили 695 уголовных дел. Пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков, по данным генпрокуратуры страны. В ООН поступали сообщения о тысяче раненых.