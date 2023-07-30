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Политика 30 июля 2023 00:18

Владимир Путин рассказал исторический анекдот о разделе Польши

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Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия - Африка» рассказал анекдот, посвященный историческим событиям с разделом Польши на Ялтинской конференции в 1945-м году.

«На Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза. Черчилль ему возразил. Он сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На это Сталин ответил: ''Зато Варшава входила''».

Также на пресс-конференции российский лидер рассказал о грядущих переговорах с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, раскрыл новую тактику украинских военных на поле боя и заявил, что Россия готова к столкновению с НАТО

Ранее «Татар-информ» опубликовал большой материал об итогах первого дня саммита «Россия — Африка».

#Владимир Путин #польша #россия и польша
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