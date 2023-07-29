Путин раскрыл новую тактику украинских военных на поле боя

Вооруженные силы Украины изменили тактику ведения боевых действий, заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка». По его словам, сейчас они предпочитают пешие наступления, так как берегут военную технику. Трансляцию общения главы государства с журналистами ведет телеграм-канал пресс-службы Кремля.

«Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает», – сказал Путин.

ВСУ теперь преимущественно «атакуют в пешем порядке», хотя таким образом они подставляют своих военнослужащих под удары российских танков и артиллерии, добавил Президент.

Он также сообщил, что ВСУ понесли большие потери и в живой силе, и в технике. «С 4 июня я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно. Сейчас 415. Ну и 1300 с лишним единиц бронемашин разного класса», – сказал Путин.