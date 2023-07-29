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Путин заявил, что Россия готова к столкновению с НАТО
Россия готова к любым сценариям, в том числе – к столкновению с НАТО. Однако такого развития событий никто нее хочет, заявил Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
Именно по инициативе американской стороны в свое время был создан специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов, отметил Путин.
«У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. <...> Но если кто-то захочет – не мы – но мы готовы», – сказал он (цитата по сайту Кремля).
Напомним также, что Путин прокомментировал мирный план Африки, отметив, чтот он неосуществим из-за требования к обеим сторонам конфликта прекратить огонь. Президент подчеркнул, что это невозможно выполнить, так как Украина активно проводит контрнаступление.
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