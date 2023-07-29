Владимир Путин назвал дату телефонных переговоров с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка» о планирующихся переговорах с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По словам российского лидера, телефонный разговор состоится в среду. Также он признал, что стороны могли встретиться раньше, но посчитали это нецелесообразным.

«Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу – посмотрим», – сказал Путин на пресс-конференции.

Кроме того, глава российского государства прокомментировал решение Турции освободить пленных Украины, которых по ранее достигнутым договоренностям не должны были освобождать.

«Договоренности были. Других комментариев не будет», – сказал Путин.

Ранее «Татар-информ» опубликовал большой материал об итогах первого дня саммита «Россия — Африка».