Владелец Zara решил закрыть оставшиеся 269 магазинов в России

Испанская сеть Inditex, владеющая брендами одежды и обуви Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, окончательно закроет 269 оставшихся магазинов в России. Об этом пишет газета Pais.

«Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности 5 марта», – сказано в материале.

Inditex владеет 500 магазинами на территории России, в которых до приостановки работали более 9 тысяч человек. В октябре 2022 года компания согласовала продажу российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group. Эта сделка означает прекращение деятельности компании в стране.

«После заключения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», – заявили в испанской компании.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили санкции против России. В том числе многие крупные фирмы отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBау и ряд других.

Ранее глава российского государства заявил, что за прошедший год отечественный бизнес вырос, а российские компании легко заменили на рынке ушедшие западные.