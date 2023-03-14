Путин: Прошлый год пошел России только на пользу

Столкнувшись с вызовами прошлого года, Россия укрепила свою экономику и суверенитет и стала только сильнее. Своим пониманием ситуации в стране Президент РФ Владимир Путин поделился во время осмотра авиационного завода в Улан-Удэ (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

«Несмотря на определенные издержки, думаю, прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики», — заявил глава государства.

По словам Путина, вопреки ожиданиям западных партнеров, бизнес в России после ухода иностранных компаний не рухнул. Он уверен, что на замену ушедшим сразу же пришли перспективные отечественные производители, а сегмент среднего и малого бизнеса в стране ощутимо вырос.

«Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них появился свой уровень культуры, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих», — убежден Путин.