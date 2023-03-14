news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 14 марта 2023 18:07

Путин: Прошлый год пошел России только на пользу

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Столкнувшись с вызовами прошлого года, Россия укрепила свою экономику и суверенитет и стала только сильнее. Своим пониманием ситуации в стране Президент РФ Владимир Путин поделился во время осмотра авиационного завода в Улан-Удэ (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

«Несмотря на определенные издержки, думаю, прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики», — заявил глава государства.

По словам Путина, вопреки ожиданиям западных партнеров, бизнес в России после ухода иностранных компаний не рухнул. Он уверен, что на замену ушедшим сразу же пришли перспективные отечественные производители, а сегмент среднего и малого бизнеса в стране ощутимо вырос.

«Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них появился свой уровень культуры, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих», — убежден Путин.

После принятия Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля прошлого года страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию. На фоне этого многие крупные фирмы свернули деятельность на территории РФ: шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и другие.

#Владимир Путин #экономика #бизнес
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное