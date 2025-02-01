«Вклад каждого имеет значение»: актанышские сельчане приготовили лапшу для бойцов СВО

В Актанышском районе в Год защитника Отечества активно готовят гуманитарную помощь для ребят, участвующих в специальной военной операции. Даже жители небольших деревень, объединяясь, стремятся внести свой вклад и поддержать бойцов на передовой.

В частности, в домах культуры многих деревень организуются встречи, где женщины в свободное время занимаются заготовкой сырья для сухих супов. Это не только помогает создать необходимые продукты для солдат, но и сплачивает местных жителей. Ярким примером такой инициативы является Новозияшевский сельский клуб, где сельские женщины собрались, чтобы приготовить домашнюю лапшу для солдат.

Гуманитарная помощь, собранная жителями села Новое Зияшево, была доставлена в штаб волонтеров «Мы вместе». Эта акция стала символом единства и поддержки, демонстрируя, как важно объединяться в трудные времена.

«Вклад каждого из нас имеет значение, и такие инициативы вдохновляют на дальнейшие действия», – убеждены волонтеры.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.