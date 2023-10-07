Визит Мирзиёева, речь Путина на «Валдае» и шальной PR «Алабуги»: обзор событий недели

Фото: rais.tatarstan.ru

Ташкентское время: визит Шавката Мирзиёева и форум «Россия — Узбекистан»

Ключевым событием недели в Татарстане стал третий Форум регионов «Россия – Узбекистан» и состоявшийся в рамках форума визит в Казань Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Оба эти события в новинку для нашей республики. Это первый приезд Шавката Миромоновича в Татарстан и первый форум «Россия – Узбекистан», прошедший в столице республики. Такие знаковые события отмечают новый качественный этап в развитии сотрудничества Татарстана и Узбекистана.

Межрегиональный форум Узбекистана и России в последнее время стал системным звеном дружественных российско-узбекских отношений. Первый из них прошел в октябре 2018 года в рамках визита в Ташкент Президента РФ Владимира Путина. Второй – в режиме видеоконференции в преддверии визита Мирзиёева в Россию в ноябре 2021 года. Как видим, форумы были приурочены к визитам глав государств. Третий форум не стал исключением – он также оказался связанным с визитом Президента Узбекистана в РФ, посетившего Казань и Москву.

Форум в Казани оказался довольно представительным – в мероприятии приняли участие более 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 вилоятов Узбекистана. В рамках деловой программы обсуждалось двустороннее сотрудничество в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах, подписывались разного рода соглашения и договоры. Минтранс Узбекистана предложил увеличить число авиарейсов Ташкент — Казань до семи в неделю, а Татарстан попросил РЖД возобновить железнодорожное сообщение с Ташкентом.

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном также переживает самый настоящий бум – в прошлом году он вырос на 50% и составил $290 млн. За первое полугодие текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 30%. Татарстан активно сотрудничает с регионами Узбекистана. В этой стране работают КАМАЗ, «Химград», ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», «Эйдос», КФУ и другие компании. Тем не менее здесь есть куда расти – ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что потенциал сотрудничества огромный и товарооборот нужно вывести на объемы около $1 млрд.

Для Татарстана Узбекистан не только стратегический партнер, но и братская республика. У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни, что позволяет лучше понимать друг друга. В Узбекистане сегодня проживает около 300 тыс. татар – это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора. В РТ же на сегодняшний день проживает более 14 тыс. граждан Узбекистана. Такая исторически сложившаяся взаимосвязь, переплетенность на уровне народов дает твердую гарантию продолжения и развития наших отношений.

В последнее время Татарстан закрепляет за собой статус площадки для взаимодействия России с исламским миром. Здесь с успехом проходит KazanForum, получивший в этом году федеральный статус. Казань начинает принимать форумы, связанные со странами исламского мира, которые ранее проходили в Москве и столицах этих стран. Так, буквально на днях в столице РТ прошло пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. И вот теперь Казань принимает межрегиональный форум России и Узбекистана.

В пользу Татарстана в данном случае говорит не только большая плодотворная дипломатическая работа Раиса Татарстана на посту председателя стратегической группы «Россия – Исламский мир», но и готовность республики проводить у себя мероприятия самого высокого уровня, такие как, например, саммит стран БРИКС-2024. Тем самым Казань на глазах становится одним из дипломатических центров России со своей международной специализацией.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Где татарстанская идентичность?»: обновлена программа нацполитики РТ

На этой неделе неожиданно широкое обсуждение в региональном интернет-пространстве получило довольно рутинное бюрократическое действо – Правительство Татарстана обновило программу «Реализация государственной национальной политики в РТ», приведя ее в соответствие с недавно обновленной Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации. Из целей документа убрали показатель «уровень татарстанской идентичности».

Казалось бы, что тут обсуждать? Просто привели местный документ в соответствие с федеральным законодательством. Но нет, со стороны тяготеющих к национализму комментаторов посыпались обвинения в «сдаче позиций» перед федеральным центром. Хотя, если вдуматься в их заявления, налицо непонимание ими того, что представляет собой эта «татарстанская идентичность». А ничего загадочного в ней нет – это понятие относится к территориальной идентичности. То есть любой человек в той или иной степени ощущает территориальную идентичность с родной страной, регионом, городом или даже отдельной улицей или кварталом. При этом территориальная идентичность неразрывно связана с самой личностью человека, без которой он не может жить. Вопрос только в масштабе этой идентичности – кто-то ощущает себя жителем двора, а кто-то – жителем мира.

В целом изменений содержательной стороны татарстанской программы «Реализация государственной национальной политики» не произошло. Ее концепция сохранилась – республика по-прежнему отдает приоритет именно межнациональному согласию. Согласно программе, в Татарстане проживают представители более 170 национальностей. По данным последней переписи населения, из четырех миллионов жителей Татарстана 53,6% являются татарами, 40,4% — русскими, другие народы Поволжья (чуваши, удмурты, марийцы, мордва и башкиры) в совокупности составляют 3,8%. Поэтому сохранение межнационального согласия и есть суть-цель, самая сердцевина национальной политики республики.

Здесь я не могу не согласиться с мнением заведующей отделом этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, доктором социологических наук Гульнарой Габдрахмановой, которая в беседе с «Татар-информом» заявила: «Мне кажется, это очень мудрая позиция – наш регион сосредотачивается на приоритетной задаче сохранения межнационального мира в нашем полиэтническом регионе».

Фото: © «Единая Россия»

«Лисичанск һәм Рубежный – без бергә!»: в Татарстане отметили День воссоединения

Важное событие недели – новый праздник в календаре страны. Ровно год назад были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября вся страна отмечала этот праздник впервые.

«Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья, с Днем воссоединения с Россией!» — так обратился к россиянам в этот день Владимир Путин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией: «С Днем воссоединения, друзья! С возвращением на Родину! Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләрне аеруча котлыйм! Без бергә!» («Особо поздравляю жителей городов Лисичанск и Рубежное! Мы вместе!» – прим. Т-и).

Отдельное упоминание Лисичанска и Рубежного – дань той всемерной поддержке, которую Татарстан оказывает подшефным городам ЛНР. Представители Татарстана в Лисичанске и Рубежном занимаются восстановлением систем отопления, электроснабжения и подачи воды. Оказывается действенная и масштабная гуманитарная помощь – например, 28 сентября из Казани в Лисичанск и Рубежное отправились 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо продуктов питания, районы РТ собрали для луганчан теплую одежду, постельные принадлежности, школьные учебники. Волонтерские организации из Татарстана помогают, чем могут, местным жителям. Предприниматель Рустам Гатин из Набережных Челнов и его команда за два года накормили более 30 тысяч человек, более 200 устроили на работу, помогли найти родных. Волонтеры Республиканского центра «Форпост» Тимура Камалетдинова немало помогли и помогают пожилым и юным жителям Лисичанска и Рубежного.

Работа татарстанцев по помощи подшефным городам не остается без отклика. «…Не осталось ни одного человека, который не знает Республику Татарстан. Когда узнают, что мы из Татарстана, у людей появляются на глазах слезы – слезы радости… Они искренне благодарны нам, и это очень многое скрашивает, дает силы и желание возвращаться сюда. Мы свои здесь», – говорил в интервью «Татар-информу» Рустам Гатин.

Фото: kremlin.ru

Контуры нового миропорядка: «историческая речь» Путина на Валдайском клубе

Мировое событие недели – пленарная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай», на которой солировал Президент России Владимир Путин. Сначала он произнес речь, которую пресс-служба Кремля анонсировала как «историческую». Не в плане новизны подходов, нет, здесь Путин повторил все те тезисы относительно современного мироустройства, которые уже озвучивал. По мысли Президента, в основе внешней политики должны лежать национальные интересы. Международные институты необходимы, но в конечном счете они отражают баланс сил крупных игроков. А национальные интересы, в свою очередь, продиктованы уникальной историей и культурой цивилизаций. Вновь говорилось о необходимости многополярного мира, сохранении самобытности цивилизаций, но при общих для всех правилах игры.

Все эти тезисы абсолютно верные и вряд ли кто-то станет с ними спорить. Новое было в повышении градуса обращения к коллективному Западу. Прозвучало, что Москва может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний в качестве зеркального ответа США и что Россия провела успешное испытание крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с ядерной установкой. Кроме того, Путин сообщил, что фактически закончена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат».

Акцентирование внимания на новейшем оружии с ядерными носителями и намек на возобновление ядерных испытаний должны оказать, безусловно, самый отрезвляющий эффект на западных политиков, впавших в неадекватность в отношении не только военной помощи Украине (от которой экономически страдают сами), но и в своем безумном непосредственном втягивании в вооруженный конфликт. Здесь и поставки вооружений с заведомо большей дальностью при существующем театре боевых действий, здесь и прямая работа западных инструкторов на территории конфликта, здесь и подготовка украинских боевиков, аэрокосмическая разведка и многое другое, что, в конечном итоге, может привести уже к прямому противостоянию стран НАТО и России вместе с дружественными ей странами. Что чревато всемирным ядерным апокалипсисом.

Путин в своей речи не только отрезвляет западный мир, но и показывает контуры нового мирового порядка, основанного на справедливости и равноправии. И к этим идеям лидера нашей страны прислушивается все больше и больше людей во всем мире.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сталин и колонизация Юпитера: ОЭЗ «Алабуга» представила концепцию развития

Веселым событием недели стала публичная презентация лучшей в России особой экономической зоной «Алабуга» концепции своего развития на 25 лет. За серьезным названием «концепция» обнаружились такие планы руководства «Алабуги», как:

увеличить продолжительность жизни человека до... 700 лет;

колонизировать четыре крупнейших спутника Юпитера и включить их в состав ОЭЗ «Алабуга»;

клонировать людей.

Все это на полном серьезе было обосновано цифрами – например, в ходе колонизации спутника Юпитера Ио будет создан кластер по развитию тяжелой промышленности. Общий объем инвестиций в проект – 121 трлн рублей. И все примерно в таком же духе. В холле новой штаб-квартиры «Алабуга Политех» установили таймер, который начал отсчитывать 25-летний срок до старта экспедиции к спутникам Юпитера. И там же установили памятник... Сталину.

Кстати, накануне презентации «Алабуга» разместила билборд напротив офиса Space X в Лос-Анджелесе, которым бросила вызов не кому-нибудь, а миллиардеру Илону Маску. Американцу сообщили, что Сергей Королев – «в нашем ДНК», и добавили: «Илон Маск, что насчет спутников Юпитера? Обратный отсчет начинается 1 октября. Poyekhali!». На щите есть и QR-код – по ссылке размещено видео с инвестпроектами «Алабуги» на Юпитере.

Вся эта лихорадочная пиар-активность, безусловно, привлекла внимание к ОЭЗ не только в России, но и в мире. Кого-то восхитило определенно безумное «пиаршество» «Алабуги», а кто-то покрутил пальцем у виска. Важно другое – никого эта пиар-акция не оставила равнодушным. И круги от нее разошлись достаточно широко.

В топ-менеджменте продвинутых западных технологических лидеров встречается должность, которая называется «евангелист». Это так называемые технологические пиарщики, которые генерируют и забрасывают в общество разного рода завиральные идеи. На первый взгляд, многие из них выглядят совершенно невероятными (как в случае с «Алабугой»). Но, если вдуматься, многие технологические новинки, которые вовсю используются сегодня, еще вчера выглядели безумием и фантастикой. Тот же Маск, самый богатый человек в мире, реализовал себя в проектах, поначалу казавшихся полным бредом.

Так что, может быть, пиарщики «Алабуги» идут в ногу с нынешним сверхскоростным изменением технологий и в их акциях есть зерно здравого смысла. Мечтать не вредно – вредно не мечтать!