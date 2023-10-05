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«Стратегический партнер при развороте на Восток»: зачем Шавкат Мирзиёев приезжал в Казань
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые прибыл сегодня в Татарстан. Он сказал Рустаму Минниханову, что наконец сдержал обещание – побывать в Казани. Гостю показали, чем славится промышленность республики, и образец толерантности – мечеть и храм в Казанском Кремле. О чем говорили руководители республик – в материале «Татар-информа».
«Ансаты» и КАМАЗы для Узбекстана
Татарстан стал первым регионом, который Шавкат Мирзиёев посещает в рамках официального визита в Российскую Федерацию по приглашению Президента России Владимира Путина.
Президент Узбекистана стремительно спустился по трапу самолета в аэропорту Казани. Встретил его с распростертыми объятиями Раис Татарстана. Руководители республик поприветствовали друг друга как мусульмане: «Салам алейкум». Обнялись и заговорили каждый на своем родном языке, прекрасно понимая друг друга.
Рядом с аэропортом – в «Казань Экспо» – развернулась выставка к российско-узбекскому форуму, который прошел накануне. Здесь главу Узбекистана познакомили с промышленным и экономическим потенциалом Татарстана.
Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила, что в прошлом году товарооборот с Узбекистаном вырос на 50% и составил $290 млн. За первое полугодие текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 30%. Татарстан активно сотрудничает с регионами Узбекистана. Работают в этой стране КАМАЗ, «Химград», ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», «Эйдос», КФУ и другие.
На выставке свою продукцию представили около 70 компаний и высших учебных заведений Татарстана. КАМАЗ презентовал седельный тягач, самосвал, электробус и спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер». Казанский вертолетный завод показал вертолет «Ансат» с медицинским модулем. Также Мирзиёеву рассказали о проекте «Алабуга Политех».
После осмотра выставки Шавкат Мирзиёев, Рустам Минниханов вместе с вице-премьером России Денисом Мантуровым подвели итоги третьего Форума регионов «Россия – Узбекистан». В мероприятии приняли участие более 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 областей Узбекистана. В рамках деловой программы обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.
«Каждую нашу встречу я обещал, что приеду в Татарстан»
В Казанском Кремле Президенту Узбекистана показали мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор.
После состоялась встреча Раиса РТ с Президентом Узбекистана.
«Благодарим Вас за форум (“Россия – Узбекистан”). Он прошел на высоком уровне. Проекты, которые мы сегодня реализуем, уже охватывают не только крупные промышленные предприятия, но и малый и средний бизнес», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Он уверен, что у республик широкие возможности для интеграции и взаимодействия по многим направлениям.
«Очень ценю ваше личное отношение ко мне. Вы всегда поддерживаете наши проекты. Отдельная благодарность за поддержку наших соотечественников, проживающих в Узбекистане», – сказал также Раис РТ.
Шавкат Мирзиёев отметил, что давно хотел своими глазами увидеть Казань. «Большое спасибо за теплый радушный прием. Каждую нашу встречу я обещал, что приеду в Татарстан. И сегодня я своим глазами увидел те изменения, которые происходят здесь под вашим руководством», – заявил Президент Узбекистана.
Он подчеркнул, что бизнес двух республик активно работает, о чем свидетельствует и успешное проведение форума в Казани.
Кроме того, Президент Узбекистана отметил активность татарской диаспоры в Узбекистане. В ней сегодня около 300 тыс. человек.
«Каждая наша встреча с вами воодушевляет татарскую диаспору в Узбекистане. Я с ними периодически встречаюсь, и они с гордостью всегда говорят про Татарстан», – сказал Шавкат Мирзиёев.
В ходе встречи Рустам Минниханов и Шавкат Мирзиёев также обсудили конкретные проекты, которые сегодня реализуются совместно Татарстаном и Узбекистаном.
«Дружбу Узбекистана и Татарстана скрепляет этническая близость»
Приезд Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казань — значимое событие для Татарстана и всей России. Это элемент парадипломатии республики, считает заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, доктор политических наук, профессор Андрей Большаков.
«Республику не удивить подобными событиями, мы принимаем в Казани БРИКС, “РОСТКИ”, все исламское мировое сообщество», – сказал он «Татар-информу».
Он отметил, что дружбу Узбекистана и Татарстана скрепляет этническая близость двух тюркских народов и общность религии — ислама для большинства жителей.
Эксперт считает, что Узбекистан – это один из стратегических партнеров России и Татарстана, особенно в условиях СВО.
«Узбекистан для России и ее регионов — выход на другие рынки, территория через которую доставляются санкционные товары и многое другое. Поэтому экономике Татарстана очень выгодно иметь динамично развивающегося партнера в Центральной Азии в виде Узбекистана, учитывая стратегический поворот РФ на Восток», — заметил он.
Развитию сотрудничества поможет исламский банкинг
Сотрудничество Татарстана с Республикой Узбекистан уже дало результаты, есть новые возможности и сейчас важно их эффективно использовать, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Он заметил, что Татарстан — один из активных регионов страны. Руководство республики во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым часто является инициатором глобальных изменений, которые в дальнейшем положительно влияют на всю Россию.
«Считаю, что у Татарстана и Узбекистана большие перспективы для сотрудничества: это и автомобилестроение, и медицина, и нефтегазохимическая отрасль. В этом, конечно же, большая роль как руководства, так и наших крупных компаний — „Татнефти“, КАМАЗа, КМПО, ПОЗИСа, „Татхимфармпрепаратов“ и других», — отметил депутат Госдумы от Татарстана.
Парламентарий полагает, что с внедрением в Татарстане в тестовом режиме партнерского финансирования возможностей для реализации новых проектов стало еще больше. Еще одно направление для взаимодействия — инновационная инфраструктура: в Узбекистане открылся первый технопарк с участием Татарстана.
«Планируется открыть промышленную площадку в свободной экономической зоне. В основу должен лечь опыт КИП „Мастер“», — анонсировал Топилин.
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