Как тебе такое, Маск?: зачем «Алабуга» через 25 лет собирается покорить спутники Юпитера

Фото: rais.tatarstan.ru

«Агабуга» планирует выходить на уровень солнечной системы

О планах покорения спутников Юпитера ОЭЗ «Алабуга» заявила ночью. И бросила вызов не кому-нибудь, а миллиардеру Илону Маску – напротив офиса Space X зона разместила билборд. Американцу напомнили, что именно в жилах русских ученых течет кровь Сергея Королева. «Илон Маск, что насчет спутников Юпитера? Обратный отсчет начинается 1 октября. Поехали!». На щите есть и QR-код – по ссылке размещено видео с инвестпроектами «Алабуги» на Юпитере.

Это можно было бы считать шуткой или бравадой, но сегодня на открытии штаб-квартиры «Алабуга Политех» (комплекс из хостела и ассесмент-центра) концепцию развития ОЭЗ всерьез презентовали Раису РТ Рустаму Минниханову и, видимо, главному спонсору межпланетарных проектов – главе ВТБ Андрею Костину и заместителю министра финансов России Ирине Окладниковой.

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев сказал, что готов покорить крупнейшие спутники Юпитера – Ио, Европу и Каллисто.

Параллельно работник зоны будут работать над увеличением продолжительности жизни человека до .. 700 лет.

«Очень важный эффект нашего плана – человеческая цивилизация станет мультипланетарной, биотех обеспечит продолжительность жизни не менее 700 лет, ОЭЗ “Алабуга” станет особой экономической зоной номер один в солнечной системе», – убежден Шагивалеев.

По его словам, общая сумма инвестиций в эти проекты достигнет 491 трлн рублей, будет создано 40 млн рабочих мест.

Он предложил почетным гостям подписать перспективный план развития особой экономической зоны по включению спутников Юпитера – Ио, Каллисто, Европу и Ганимед в ОЭЗ «Алабуга». Что они и сделали.

Тяжелая промышленность на Ио, зерновой кластер на Европе и клоны на Каллисто

На вопрос, что именно будет делать «Алабуга» на спутниках ответили студенты политеха в видеоролике.

«В перспективном плане развития ОЭЗ “Алабуга” предусмотрена колонизация спутника Ио. Там будет создан кластер по развитию тяжелой промышленности. Общий объем инвестиций в проект – 121 трлн рублей», – заявил один из участников.

Участь второго спутника – Европы, будет напрямую связана с сельскохозяйственным кластером, добавил еще один учащийся.

«Будет построена инфраструктура и создана подходящая экосистема для выращивания и обеспечения продуктами питания жителей соседних колоний. Общий объем инвестиций – 114 трлн рублей», – отметил докладчик.

Особенно интересная судьба, по плану Елабужской ОЭЗ, уготована третьему спутнику Юпитера – Каллисто. Там должен появиться биомедицинский центр, где научатся клонировать человека и продлевать ему жизнь до 700 лет.

Как и обещала Маску ОЭЗ, обратный отсчет был дан сегодня в «Алабуге». В холле новой штаб-квартиры установлен таймер, который начал отсчитывать 25 лет, до старта экспедиции до спутников Юпитера. В этом плане хронологически татарстанцы отстают от американского визави, Маск обещал колонизировать Марс до 2033 года, но зато планы ОЭЗ распространяются гораздо дальше относительно близкой красной планеты.

Встать в один ряд со Сталиным и Гамильтоном и подняться по социальной пирамиде

После знакомства с космическими планами «Алабуги», Минниханов, Костин и Окладникова посетили и саму новую штаб-квартиру «Алабуга Политех». Помимо самих жилых квартир, там располагается ассесмент-центр, где работают кафе, спа-центр, многофункциональный спортивно-игровой зал, коворкинги и многое другое.

В холле центра расположена занятная экспозиция. Там установлены восемь пьедесталов, семь из них заняты статуями известных людей: один из создателей сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю, один из отцов-основателей США Александр Гамильтон, римский император Траян и другие. А одно место, рядом с фигурой Иосифа Сталина осталось свободно. Как пояснили представители политеха, на пьедестал может встать любой и почувствовать себя великим.

Более конкретными цифрами, касающимися штаб-квартиры, поделился руководитель службы администрирования арендного жилья ОЭЗ «Алабуга» Руслан Гайнутдинов.

«Общая сумма инвестиций в проект составила 7 млрд рублей. Ассесмент-центр вмещает одновременно 650 человек, в хостеле с 1 по 9 этаж могут проживать порядка 2 тыс. человек. Выше расположены квартиры для руководителей. Мы построили комплекс за два года», – отметил он.

Гайнутдинов подчеркнул, что этаж и количество соседей у студентов зависит от их должности. Пока они стажеры, они живут на первых этажах, затем, с карьерным ростом, они будут переезжать все выше. Это должно стать мотивацией для студентов-сотрудников, которые будут жить в этой пирамиде.

ОЭЗ «Алабуга» любит неожиданные PR-акции. В прошлом году они разместили на главной площади Манхэттена в Нью-Йорке светодиодный баннер с призывом вернуться в страну релокантов. Акция в этом году довольно схожа и смотрится вторичной. Но в пиаре специалисты пошли дальше, видимо, в надежде на привлечение еще большего внимания.

Возможно, это все же шутка, а возможно, у Шагивалеева уже «заправлены в планшеты космические карты». С таким рвением он, как минимум, может претендовать на должность главы «Роскосмоса», которую год назад покинул Дмитрий Рогозин так же любивший вести переговоры с Маском и ставить «сверхцели для отечественной космонавтики».