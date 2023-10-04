«Татарстанская идентичность никуда не делась»: зачем обновили программу нацполитики РТ

Правительство Татарстана обновило программу «Реализация государственной национальной политики»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа»

В обновленной программе до 2026 года определено пять целей национальной политики:

Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа РФ.

Цель в том, чтобы уровень общероссийской гражданской идентичности к 2026 году был не ниже 80%.

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих в республике, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества.

Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, должна быть не ниже 80%.

Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

По итогам программы 85% опрошенных не должны отмечать в отношении себя дискриминацию.

О беспечение успешной социальной и культурной адаптации иностранцев и их интеграция в российское общество.

Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, должна быть не ниже 75%.

Укрепление межэтнического и межконфессионального мира и согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов характеризуется достижением следующего показателя.

Здесь целевой показатель рассчитывается по уровню оказания господдержки за счет бюджета некоммерческим организациям, которые занимаются государственной национальной политикой.

При этом из целей документа убрали часть пункта об «укреплении общероссийской гражданской и татарстанской идентичности» и показатель «уровень татарстанской идентичности».

Курировать программу в Татарстане будет вице-премьер республики Лейла Фазлеева, ответственным исполнителем назначена министр культуры республики Ирада Аюпова.

Курировать программу в Татарстане будут Лейла Фазлеева и Ирада Аюпова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сейчас не время растекания разных задач по разным направлениям»

Заведующая отделом этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, доктор социологических наук Гульнара Габдрахманова в беседе с «Татар-информом» заявила, что сейчас наступило время глобальной турбулентности и многие современные государства испытывают острую необходимость выработки основ консолидации общества вокруг важных актуальных задач.

«Сейчас не время растекания разных задач по разным направлениям. Сейчас время концентрации на приоритетных необходимых направлениях. Как социолог и как эксперт могу говорить о том, что для того, чтобы наше общество было консолидировано, очень важно в национальной сфере сохранять межнациональный мир и согласие», – отметила эксперт.

По ее словам, это направление очень четко просматривается в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.

Гульнара Габдрахманова заметила, что федеральный документ, который недавно обновлен, как раз отличается необходимой емкой четкостью – произошло сокращение показателей измерений национальной сферы. И одним из главных показателей стал уровень межнационального согласия.

«Очень правильная позиция была выработана федеральным центром, который расставляет важные акценты на приоритетных задачах нашей страны. Если говорить конкретно о концепции нашей татарстанской национальной политики, то республика всегда отдает приоритет именно межнациональному согласию. Мне кажется, это очень мудрая позиция – наш регион сосредотачивается на приоритетной задаче сохранения межнационального мира в нашем полиэтническом регионе», – добавила доктор наук.

Гульнара Гаюдрахманова: «Если говорить конкретно о концепции нашей татарстанской национальной политики, то республика всегда отдает приоритет именно межнациональному согласию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что касается татарстанской идентичности, то она, как другие идентификации с регионами и территориями, относится к числу разных территориальных идентичностей. То есть любой человек в той или иной степени ощущает территориальную идентичность с родной страной, регионом, городом или даже отдельной улицей или каким-то городским кварталом.

«То есть территориальная идентичность у людей всегда была, есть и будет – это закон социологии. Человек не может жить без территориальной идентичности. У татарстанцев она, конечно, тоже есть. Это показывают наши социологические исследования», – сказала эксперт.

«По факту ничего не изменилось»

Согласно программе «Реализация государственной национальной политики», в Татарстане проживают представители более 170 национальностей. По данным последней переписи, из 4 млн человек 53,6% являются татарами, а 40,4% — русскими. Другие народы Поволжья (чуваши, удмурты, марийцы, мордва и башкиры) в совокупности составляют 3,8%.

В Татарстане проживают представители более 170 национальностей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профессор кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Института международных отношений КФУ, доктор исторических наук Татьяна Титова считает формальностью исчезновение пункта о «татарстанской идентичности».

«Когда мы говорим о татарстанской идентичности, мы не имеем в виду принадлежность человека к татарам, а говорим об ощущениях людей, проживающих в республике, – некое чувство солидарности, единства, это гордость за какие-то наши достижения, общие переживания. То есть это никак не зависит от национальности или от этнической принадлежности. Ведь у нас очень много идентичностей. Безусловно, у нас есть общегражданская российская идентичность, но помимо нее всегда была и есть наша общерегиональная идентичность. Я про себя могу сказать, что моя малая родина – Казань, я казанка. Есть национальная идентичность, есть религиозная, профессиональная и много других идентичностей. И одна общероссийская их никак не заменяет», – пояснила собеседница агентства.

В качестве примера Татьяна Титова привела ряд национальных праздников, которые проводятся в Татарстане.

«Что, у нас на Сабантуи только татары ходят? А на Каравон в Никольское только русские, что ли? И на праздники других народов, проживающих в республике, все соседние села приезжают. Я сама как этнограф была свидетелем и участником этих праздников. Это все работает на нашу общерегиональную татарстанскую идентичность. Она никуда не делась. Да, этот термин убрали, но по факту ничего не изменилось», – резюмировала эксперт.

«Что, у нас на Сабантуи только татары ходят? А на Каравон в Никольское только русские, что ли?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Касается не только Татарстана, а масштабов всей страны»

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник отдела новейший истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук Ильнар Гарифуллин. В разговоре с «Татар-информом» он отметил, что обновленная программа не изменилась, исчезла только формулировка.

«Я это связываю с чисто политическим подходом. Он касается не только Татарстана, а масштабов всей страны», – поделился наблюдениями эксперт.

Доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Института международных отношений КФУ Елена Фролова в разговоре с «Татар-информом» предположила, что в новой версии татарстанская идентичность подразумевается как часть общероссийской идентичности. Смена формулировок для татарстанцев ничего не изменит.

Также она солидарна с предыдущим экспертом: у жителей республики ежегодно фиксируются высокие показатели идентичности – порядка 80%.

«Мы каждый год фиксируем высокие показатели татарстанской идентичности, а также общероссийской идентичности и идентичности, связанной с малой родиной. Наши люди очень тесно себя связывают и с Россией, и с Татарстаном, и со своей малой родиной, то есть с тем населенным пунктом, где они проживают», – отметила собеседница агентства.

По ее словам, идентичность – это сложное понятие, оно многосоставное и разные идентичности не противоречат друг другу.

«Вот этот пункт исчез, но, возможно, он будет рассматриваться в контексте общероссийской идентичности. Эту мысль подтверждает еще и то, что в содержательной стороне программы не произошло изменений. То есть говорить о том, что татарстанская идентичность не будет изучаться или не будет развиваться, – это неправильно. Поэтому тут надо смотреть не на внешнюю сторону, а немного глубже и понимать, что ничего критичного не происходит», – заявила эксперт.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»