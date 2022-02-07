Вирусолог Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов Covid-19

Вирус SARS-CoV-2 в ходе своей эволюции постепенно приспосабливается к людям. Соответственно, появление еще более заразного штамма, чем «омикрон», весьма вероятно, заявил вирусолог Петр Чумаков, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, в интервью радио Sputnik.

По словам ученого, сейчас патоген дошел до такой стадии развития, что научился пробивать иммунитет у всех возрастных групп, а значит, уже приспособился к «человеческой популяции». Однако его развитие продолжится и в дальнейшем, констатировал он.

«Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он всё более и более утрачивает патогенность. При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться», — подчеркнул Чумаков.

Несмотря на эволюцию Covid-19, способы защиты от него остаются прежними. Необходимо сделать прививку, а затем ревакцинироваться каждые полгода, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни, посоветовал исследователь.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.