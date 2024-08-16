«Виновен, но свободен»: экс-глава ИнтехБанка избежал наказания после аферы на 713 млн

Следствие обвиняло Марселя Зарипова в действиях, которые привели к отзыву лицензии «ИнтехБанка»

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Я же не враг себе, чтобы вредить банку, где работаю»

Бывший председатель правления «ИнтехБанка» Марсель Зарипов стал фигурантом уголовного дела еще в 2022 году. Его обвиняли в действиях, которые привели к отзыву лицензии «ИнтехБанка». По версии следствия, ряд невыгодных сделок и манипуляций привели к тому, что организация не смогла более выполнять свои обязательства.

На прошлом заседании сторона защиты заявила ходатайство о переквалификации статьи 201-ой, части второй «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», на 201-ую, часть первую – то же злоупотребление, но «без тяжких последствий».

Защита применила ту же стратегию в суде, что и в прошлый раз, когда имело место переквалифицирование в статью о неправомерном действии при банкротстве. Вот что сказал в своем последнем слове Марсель Зарипов на предыдущем заседании:

«Никаких целей и мотивации совершить сделку, которая усугубит положение банка, у меня не было <..> Я не согласен с квалификацией следствия и хочу попросить суд переквалифицировать статью. На протяжении пяти лет я добросовестно работал в банке, я же не враг себе, чтобы вредить банку, где работаю», – высказался в прениях сторон Марсель Зарипов.

Речь его адвоката тогда затянулась на добрых полчаса, но суть была ясна сразу – аргументированная просьба о переквалификации статьи.

Марсель Зарипов стал фигурантом уголовного дела еще в 2022 году Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Марселя Зарипова освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования

Сегодня, как и ранее, Вахитовский суд удовлетворил ходатайство о переквалификации. Марсель Зарипов был признан виновным, ему назначили три года лишения свободы, но он был немедленно освобожден из-за истечения срока давности.

Также, стоит отметить, что сбылся прогноз якобы представителя номиналов – тех, кого вероятно пытаются привлечь к ответственности, вместо руководителей «ИнтехБанка» и фирм, предположительно участвовавших в одной большой мошеннической схеме. Если верить версии вышеупомянутых номиналов, сегодня на процесс они не явились.

«Обратите внимание, что никого из банкиров не привлекают к ответственности. Они снова вводят ходатайство о прекращении дела за истечением срока давности. Им переквалифицируют статьи, за счет чего не привлекают к ответственности или дают несущественное наказание. АСВ (Агентство по страхованию вкладов – прим.ТИ) целенаправленно закрывает глаза на эти дела и преследует номинальных руководителей. На номиналов вешают многомиллиардные долги. Кого-то из нас откровенно шантажируют, запугивают и пытаются заставить выплатить чужие долги», – рассказала на прошлом процессе женщина, предполагаемый представитель номиналов.

Зарипову назначили три года лишения свободы, но он был немедленно освобожден из-за истечения срока давности Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Дело «ИнтехБанка» и связь с Робертом Мусиным

Один из эпизодов уголовного дела Зарипова связан с покупкой неликвидных активов, ущерб по которому, по версии следствия, составил 622 миллиона рублей. Помимо этого, в деле есть и другие эпизоды.

Один из них касается 2013 года, когда «ИнтехБанк» выдал кредит физическому лицу на сумму 25 млн рублей. Эти деньги в банк не вернулись. Таким образом, по версии следствия, был причинен ущерб на общую сумму в 713 млн рублей. В конечном итоге права требования по этому кредиту были проданы компании, бенефициаром которой являлся бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, который еще в 2017 году стал фигурантом по делу о превышении должностных полномочий. В сентябре 2021 года Вахитовский районный суд Казани отправил экс-банкира за решетку на 12 лет. Ущерб по делу следствие тогда оценило в 50 млрд рублей.