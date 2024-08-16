Суд в Казани освободил от наказания экс-главу ИнтехБанка Марселя Зарипова

Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему председателю правления «ИнтехБанка» Марселю Зарипову и освободил его от наказания из-за истечения сроков давности.

Отметим, что во время прошлого заседания Зарипов просил изменить часть вменяемой ему статьи. Сегодня суд удовлетворил ходатайство и переквалифицировал дело со статьи 201 части второй, на 201-ю часть первую УК РФ.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Марселя Зарипова признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в 2016 году он совершил несколько сделок, которые нанесли банку ущерб, из-за чего впоследствии банк лишился лицензии. В том числе речь идет и о выкупе неликвидных кредитов. Первый из эпизодов дела связан с покупкой неликвидных активов, ущерб по нему, по версии следствия, составил 622 млн рублей.

В деле еще несколько эпизодов. По одному из них, например, в 2013 году «ИнтехБанк» выдал кредиты физическому лицу на 25 млн рублей. Деньги в банк не вернулись. В конечном итоге права требования по кредиту были проданы фирме, бенефициаром которой выступал Роберт Мусин.