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Суд в Казани освободил от наказания экс-главу ИнтехБанка Марселя Зарипова
Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему председателю правления «ИнтехБанка» Марселю Зарипову и освободил его от наказания из-за истечения сроков давности.
Отметим, что во время прошлого заседания Зарипов просил изменить часть вменяемой ему статьи. Сегодня суд удовлетворил ходатайство и переквалифицировал дело со статьи 201 части второй, на 201-ю часть первую УК РФ.
Марселя Зарипова признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в 2016 году он совершил несколько сделок, которые нанесли банку ущерб, из-за чего впоследствии банк лишился лицензии. В том числе речь идет и о выкупе неликвидных кредитов. Первый из эпизодов дела связан с покупкой неликвидных активов, ущерб по нему, по версии следствия, составил 622 млн рублей.
В деле еще несколько эпизодов. По одному из них, например, в 2013 году «ИнтехБанк» выдал кредиты физическому лицу на 25 млн рублей. Деньги в банк не вернулись. В конечном итоге права требования по кредиту были проданы фирме, бенефициаром которой выступал Роберт Мусин.
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