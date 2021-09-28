Из двенадцати лет осталось отсидеть семь: в чем признан виновным экс-глава ТФБ Мусин

Полтора дня бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин и представители СМИ слушали приговор по делу о крахе банка. Итог – 12 лет колонии общего режима. В чем суд признал Мусина виновным, а по каким эпизодам срок давности уже истек? И сколько ему осталось отсидеть из общего срока – в репортаже ИА «Татар-информ».

На процесс экс-банкир пришел без вещей – видимо не верил, что его ждет реальное наказание

Фото: © Гузель Хусаинова / ИА «Татар-информ»

Мусина взяли под стражу сразу в зале суда

Роберт Мусин и его адвокат Алексей Клюкин пришли ровно к девяти утра – на протяжении более полутора лет заседания по делу краха ТФБ начинались именно в это время. На процесс экс-банкир пришел без вещей – видимо, не верил, что его ждет реальное наказание.

Сегодня судье Наилю Камалетдинову оставалось озвучить детали оставшихся эпизодов, после чего он назвал срок наказания экс-банкиру. Оба дня, пока читали приговор, Роберт Мусин держался стойко, лишь изредка переглядываясь с адвокатом. Чем более приближался финал приговора, тем чаще экс-банкир поглядывал в свой телефон.

Чтобы озвучить детали последнего эпизода, судье понадобилось три часа, после чего он объявил часовой перерыв. Было заметно, что Мусин старается держать себя в руках, однако волнение начинало брать над ним верх.

Оглашение резолютивной части заняло у судьи около часа. Практически сразу в зал суда вошли полицейские – стало понятно, что экс-банкира возьмут под стражу прямо в зале суда. В этот момент Мусин заметно напрягся, но старался не показывать виду.

По двум эпизодам – незаконной выдаче кредитов фирме «Аида и Д» и «Казанской сельхозтехнике» – суд прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности. По оставшимся четырем эпизодам Мусина признали виновным. За преступление, связанное с выдачей кредитов группе компаний DOMO, суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима. За уступку кредитного портфеля «Бинбанку» – 2 года и 9 месяцев, за эпизод с Центробанком РФ – 3,5 года, за вывод залогов незадолго до краха ТФБ – 6 лет.

Лишили госнаград и обязали выплатить 23 миллиарда

С учетом смягчающих обстоятельств и путем сложения наказания суд приговорил его к 12 годам колонии общего режима. Мусина лишили государственных наград – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали Республики Татарстан «За доблестный труд» и почетного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

Суд обязал его выплатить по гражданскому иску 23 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов. Кроме того, Мусину запретили занимать управленческие должности в течение трех лет.

Время, которое обвиняемый провел под арестом, вычитается из общего срока – один день в СИЗО равен полутора дням колонии общего режима, а срок домашнего ареста учитывается в общем наказании как один к одному.

Экс-банкир был арестован 4 марта 2017 года, однако в январе 2018 года Приволжский суд Казани изменил ему меру пресечения на домашний арест. Учитывая это, Мусин уже отбыл 5 лет и 6 дней. Получается, что экс-главе ТФБ осталось отсидеть семь лет из назначенных двенадцати.

Вина Мусина по всем эпизодам полностью доказана

Оглашение приговора заняло у судьи Наиля Камалетдинов полтора дня. Первый эпизод был связан с незаконной выдачей кредитов группе компаний DOMO на 19,1 млрд рублей. Из показаний свидетелей следовало, что компания испытывала финансовые трудности и не могла бы вернуть деньги банку. Также суд установил, что Мусин принимал решение о выдаче кредитов DOMO даже в те моменты, когда не занимал кресло председателя ТФБ.

Оглашение приговора заняло у судьи Наиля Камалетдинов полтора дня Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Судья озвучил показания экс-банкира, которые он дал во время пребывания в СИЗО. Тогда он полностью признавал свою вину по этому эпизоду и заявлял, что был бенефициаром DOMO. Во время допроса на суде Мусин придерживался иной позиции – вину признал частично, а свою причастность к компании стал отрицать.

Так или иначе, судья посчитал вину Мусина в злоупотреблении полномочиями полностью доказанной. Просьбу адвоката Алексея Клюкина о переквалификации статьи на более мягкую судья не удовлетворил.

Однако сумма ущерба по этому эпизоду была немного снижена – из заявленных ранее 19,1 млрд вычли выплаченные банку проценты и часть кредитов.

Затем судья перешел ко второму эпизоду – незаконной выдаче кредита в 133 млн рублей фирме «Аида и Д». Во время суда не раз отмечалось, что компания была подконтрольна Мусину и его семье. На допросе экс-банкир утверждал, полученные деньги хотел вернуть, просто не успел этого сделать. Однако суд установил, что на самом деле Мусин не собирался ничего возвращать.

Несмотря на это, из приговора следовало, что полученная банкиром сумма не могла повлечь за собой крах ТФБ. Судья решил переквалифицировать статью на более мягкую – он оставил только злоупотребление полномочиями, убрав из обвинения тяжкие последствия.

Оба дня, пока читали приговор, Роберт Мусин держался стойко Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ущерб от уступки кредитного портфеля «Бинбанку» составил еще 2,7 млрд рублей. Судья заявил, что выгоду при заключении договора получил только «Бинбанк», тогда как ТФБ лишь понес серьезные убытки.

Третий эпизод стал одним из тех, по которому Алексей Клюкин просил суд прекратить преследование Мусина из-за истечения срока давности. Однако суд позицию защиты не разделил и объявил подсудимого виновным в злоупотреблении полномочиями. Так же как со вторым эпизодом, наступление тяжких последствий для банка после заключения сделки судья не усмотрел. Статью по этому эпизоду переквалифицировали на более мягкую.

Четвертый эпизод – незаконное получение кредита на 3,1 млрд рублей от Центробанка РФ. Чтобы получить его, Мусин заключил договор с группой компаний «ТАИФ», в которую входили «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». С помощью компаний экс-банкиру удалось привлечь депозит на сумму 4 млрд рублей. Спустя некоторое время после получения денег от Центробанка РФ «Татфондбанк» рухнул. Во время допроса Мусин утверждал, что его действия были направлены на спасение ТФБ, а не на его крах.

Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать этот эпизод на более мягкую статью и прекратить преследование Мусина. Однако суд посчитал подсудимого виновным, но снова вычеркнул наступление тяжких последствий из предъявляемой статьи по злоупотреблению полномочиями.

Алексей Клюкин просил суд прекратить преследование Мусина по третьему эпизоду из-за истечения срока давности. Однако суд позицию защиты не разделил Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По пятому эпизоду – выводу порядка 260 млн рублей через зарубежные организации – Мусина также признали виновным. Следствие доказало, что ТФБ выдал кредит «Казанской сельхозтехнике», после чего Мусин «прогнал» деньги через счета иностранных компаний. В результате эти деньги осели в кармане самого экс-банкира.

Свою вину по этому эпизоду Мусин не признал – во время допроса он уверял: такие действия были необходимы для поддержки ТФБ. Клюкин полностью поддерживал своего подзащитного и просил суд изменить квалификацию статьи на более мягкую.

Судья посчитал вину Мусина по этому эпизоду доказанной, но также квалифицировал ее мягче и исключил тяжкие последствия.

Шестой эпизод связан с выводом залогов на 20,5 млрд рублей незадолго до закрытия банка. Мусин получил деньги от крупных татарстанских организаций – Госжилфонда РТ, Зеленодольского завода имени Горького, ПСО «Казань» и Казанского хлебозавода № 3. Во время прений прокуроры настаивали, таким образом Мусин пытался создать видимость благополучия ТФБ перед Центробанком РФ. Однако спустя некоторое время полученные деньги были выведены, а сам банк рухнул.

Мусин и его адвокат уверяли, что эти действия не могли привести к краху ТФБ. Они просили прекратить уголовное преследование из-за истечения срока давности.

Несмотря на это, суд признал Мусина виновным и по последнему эпизоду. Однако сумма ущерба по нему значительно сократилась – суд признал только 5,1 млрд рублей. Свое решение судья обосновал тем, что часть кредитов по этому эпизоду была учтена во время вынесения приговора по первому эпизоду.

На заседании прокуроры отказались комментировать новое уголовное дело на Мусина Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На Мусина возбуждено еще одно дело с ущербом в 40 млрд рублей

Летом стало известно, что на Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело. Сумма ущерба вновь исчисляется миллиардами – сейчас она оценивается в 40 млрд рублей. Глава Следкома РТ Валерий Липский заявлял, что обвинение по нему экс-банкиру пока не предъявлено – следствие не хотело, чтобы суд соединил новое дела со старым.

«Если то огромное дело, которое сейчас рассматривается судом, вернется для соединения, это будет такой большой ком. Поэтому мы дождемся приговора и после дадим оценку Мусину», – отметил Липский.

На заседании прокуроры отказались комментировать дело. Лишь заявили: если новое уголовное дело будет числиться за следствием – Мусин будет находиться в СИЗО.