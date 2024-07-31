«Просим переквалифицировать статью»: экс-глава ИнтехБанка снова может избежать наказания

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я же не враг себе, чтобы вредить банку, где работаю»

Дело длиной в два года в Вахитовском суде Казани наконец подходит к концу. Марселя Зарипова – экс-главу «ИнтехБанка», которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, что повлекло за собой ущерб в 713 млн рублей, – могут отпустить без какого-либо наказания. Снова.

В прошлый раз ближе к концу судебного разбирательства по тем же статьям их переквалифицировали в статью о неправомерном действии при банкротстве. А срок давности по новой статье на тот момент уже считался истекшим, из-за чего Зарипова и его бывшего зама Елену Наумову освободили.

Марсель Зарипов не находится под стражей, сегодня он пришел в суд самостоятельно и высказался в прениях сторон.

«Уважаемый суд! Мне выдвигают обвинение в том, что я совершил целенаправленно несколько сделок, которые привели к лишению лицензии банка. Я с этим не согласен. Если посмотреть на рейтинге Центрального банка, то из 1600 на тот период “ИнтехБанк” был банком второй сотни. В момент окончания моих полномочий он стал 134-м. Также существовал внутренний, республиканский рейтинг: вначале банк был одиннадцатым, в момент окончания моих полномочий – четвертым. Положительный эффект налицо, зачем это рушить? На момент, когда я там работал, банк проверялся регулятором три раза, и проверялся успешно. Также мы ежедневно предоставляли отчет Центробанку. Плюс к тому в течение дня ЦБ онлайн отслеживает все транзакции и требует по ним разъяснений. Поэтому ЦБ не мог не видеть эту сделку. “Ак Барс” Банк являлся первым банком Татарстана на тот момент. Я не могу представить, как я мог договориться с ним. Никаких целей и мотивации совершить сделку, которая усугубит положение банка, у меня не было. На основании вышеизложенного я хочу сказать, что не согласен с квалификацией следствия и хочу попросить суд переквалифицировать статью. На протяжении пяти лет я добросовестно работал в банке, я же не враг себе, чтобы вредить банку, где работаю», – высказался в прениях сторон Марсель Зарипов.

Речь его адвоката Юрия Некрасова заняла около 25 минут. Он дал подробное объяснение по всем эпизодам, по которым обвиняют его подзащитного. В конце тоже попросил переквалифицировать статью, по которой обвиняют Зарипова, со статьи 201 части второй, на 201-ю часть первую.

Курс, который взяла сторона защиты, предельно ясен. Срок давности по 201-й статье части первой истек, а следовательно, и наказать по этой статье Зарипова не смогут. Собственно, то же самое произошло и на самом первом процессе по делу экс-главы «ИнтехБанка». Если статью не переквалифицируют, то Марселю Зарипову может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Прошу принять справедливое решение»

«Татар-информ» выяснил, что прокурор, который ранее занимался этим делом, сегодня не смог прийти на это заседание, произошла замена. Обвинитель, который присутствавал сегодня, комментариев дать не смог.

Подсудимый же сегодня обратился к суду с последним словом: «Уважаемый суд, прошу принять справедливое решение».

После суда к журналистам обратилась женщина, которая присутствовала на заседании в качестве слушателя. Она назвалась представителем одного из номинальных руководителей банков и организаций, которым якобы нанесли вред действия Зарипова.

«Обратите внимание, что никого из банкиров не привлекают к ответственности. Они снова вводят ходатайство о прекращении дела за истечением срока давности. Им переквалифицируют статьи, за счет чего не привлекают к ответственности или дают несущественное наказание. АСВ целенаправленно закрывают глаза на эти дела и преследуют номинальных руководителей. На номиналов вешают многомиллиардные долги. Кого-то из нас откровенно шантажируют, запугивают и пытаются заставить выплатить чужие долги», – настаивала дама, которая отказалась назвать свое имя.

Напомним, Марата Зарипова обвиняют в том, что в 2016 году он совершил несколько сделок, которые нанесли банку ущерб, из-за чего впоследствии банк лишился лицензии. В том числе речь идет и о выкупе неликвидных кредитов.

Первый из эпизодов дела связан с покупкой неликвидных активов, ущерб по нему, по версии следствия, 622 млн рублей.

В деле еще несколько эпизодов. По одному из них, например, в 2013 году «ИнтехБанк» выдал кредиты физическому лицу на 25 млн рублей. Деньги в банк не вернулись. В конечном итоге права требования по кредиту были проданы фирме, бенефициаром которой выступал Роберт Мусин.