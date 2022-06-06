Экс-глава Интехбанка Марсель Зарипов предстанет перед судом за вывод активов на 713 млн

В Татарстане в суд будет направлено дело бывшего председателя правления «Интехбанка» Марселя Зарипова. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что с марта 2013 по декабрь 2015 года Зарипов для получения выгоды выдал необеспеченные кредиты четырем подконтрольным фирмам, перечислил деньги на покупку двух неликвидных организаций и поменял заемщика на кредиты одного физлица и двух юрлиц на три аффилированные фирмы.

Своими действиями Зарипов причинил банку ущерб на 713 млн рублей.

Свою вину фигурант частично признал, на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

