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Ру Тат
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Происшествия
6 июня 2022  17:06
Полина Шевчук

Экс-глава Интехбанка Марсель Зарипов предстанет перед судом за вывод активов на 713 млн

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В Татарстане в суд будет направлено дело бывшего председателя правления «Интехбанка» Марселя Зарипова. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что с марта 2013 по декабрь 2015 года Зарипов для получения выгоды выдал необеспеченные кредиты четырем подконтрольным фирмам, перечислил деньги на покупку двух неликвидных организаций и поменял заемщика на кредиты одного физлица и двух юрлиц на три аффилированные фирмы.

Своими действиями Зарипов причинил банку ущерб на 713 млн рублей.

Свою вину фигурант частично признал, на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.
 

#интехбанк #злоупотребление полномочиями #Прокуратура РТ
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