«Виноваты наркотики»: выбросивший дочь из окна казанец в суде попросил прощения у близких

Кировский суд Казани по обвинению в покушении на убийство своей дочери арестовал Валентина Солонникова

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Это все наркотики, детям ничего не угрожает»

Сегодня Кировский суд Казани по обвинению в покушении на убийство своей дочери арестовал Валентина Солонникова. Девочку он выбросил из окна квартиры многоэтажки в казанском поселке Юдино. Квартиру в высотке семья сняла за две недели до случившегося. Два дня назад Валентину привиделось, что в квартире начался пожар. Будучи под действием наркотиков, он решил повыкидывать детей в окно, дабы их «спасти» от воображаемого огня.

Перед началом процесса Валентин расплакался, сказал, что сожалеет о том, что сделал. «Любимых детей и жену», по собственному признанию, он обижать и не думал. Как могло произойти то, что произошло, он не понимает.

«Наркотики употребляю редко. Позже я узнал о том, что пожара не было. Я просил прощения у жены вчера и у дочери попрошу. Я прошу прощения у всех, кто меня знает. Я раскаиваюсь и не понимаю, что произошло. До этого таких видений у меня не было. Такого никогда не повторится, детям ничего не угрожает. Я всегда старался и работал для них», – рассказал Валентин Солонников.

В разговоре с адвокатом мужчина сказал, что полностью согласен со следствием, но надеется получить домашний арест. Тогда адвокат попросила его возразить ходатайству следователя о заключении под стражу, что он и сделал.

«Я просто хочу помочь своей жене. Мама и папа от нее отвернулись, ей негде жить, она из другого города. Я никому ничего не сделаю, я очень прошу: дайте мне помочь ей, скрываться и употреблять ничего не буду. Оставьте меня дома под "браслетом"», – сказал он.

Он сказал, что у него есть собственная квартира, в которой сейчас живут мигранты и делают там ремонт. А из квартиры, в которой произошло ЧП, по его словам, несмотря на договор аренды, заключенный до августа, его жену с детьми выгнали и сейчас им некуда идти.

На заседании стало известно, что ранее мужчина был судим по статье о наркотиках Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На заседании также стало известно, что ранее мужчина был судим по статье о наркотиках. За решеткой он провел 10 месяцев. В ходатайстве об избрании меры пресечения следователь указал, что Солонников умышленно пытался убить дочь, выбросив ее из окна.

«Преступление он не смог завершить по независящим от себя причинам. Это особо тяжкое преступление, по которому ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы», – прочитал судья ходатайство следователя.

Суд отправил Солонникова в СИЗО до 7 апреля.

Суд отправил Солонникова в СИЗО до 7 апреля Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Девочку спас случайный прохожий»

«Татар-информ» рассказывал, что в казанском поселке Юдино неадекватный мужчина угрожает выбросить из окна пятого этажа свою малолетнюю дочь. На место сразу же выехали сотрудники всех экстренных служб.

Из квартиры сначала были слышны крики. Мужчина бегал по ней за детьми-близнецами, в какой-то момент он выхватил дочь из рук матери и распахнул окно. Без остановки крича что-то о пожаре, он стал угрожать, что выкинет ребенка из окна.

Случайный прохожий Альберт Бикмуллин разговаривал с неадекватным на тот момент Валентином Солонниковым. Но ему не удалось уговорить мужчину не бросать ребенка. Бикмуллин залез на козырек под окном квартиры и, когда мужчина бросил девочку, поймал ее.

Случайный прохожий Альберт Бикмуллин разговаривал с неадекватным на тот момент Валентином Солонниковым. Но ему не удалось уговорить мужчину не бросать ребенка Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После этого ребенка увезли в больницу с переломом и травмой головы, а Альберт Бикмуллин зашел в подьезд и побежал на пятый этаж за вторым ребенком мужчины – мальчиком Тимуром.

Приехавшие полицейские задержали неадекватного отца семейства. А чуть позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Альберта Бикмуллина спустя несколько дней наградили за мужество, проявленное в экстренной ситуации. Благодарность ему вручил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.