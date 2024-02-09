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Казанец, выбросивший дочь из окна, просил прощения и расплакался в суде
Перед началом заседания по аресту Валентина Солонникова – мужчины, который выбросил дочь из окна в Юдино, он несколько минут поговорил с журналистами.
В процессе разговора мужчина заплакал и попросил прощения перед всеми, кого он знает. Он заявил, что очень сильно любит свою семью и вчера извинился перед женой. По его словам, пожар ему привиделся из-за употребления наркотиков.
Напомним, два дня назад в казанском поселке Юдино неадекватный мужчина выбросил из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь. Девочку спас казанец Альберт Бикмуллин, он залез на козырек дома и поймал выброшенную девочку. А потом поднялся на 5 этаж и забрал второго ребенка.
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