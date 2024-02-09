Казанец, выбросивший дочь из окна, просил прощения и расплакался в суде

Перед началом заседания по аресту Валентина Солонникова – мужчины, который выбросил дочь из окна в Юдино, он несколько минут поговорил с журналистами.

В процессе разговора мужчина заплакал и попросил прощения перед всеми, кого он знает. Он заявил, что очень сильно любит свою семью и вчера извинился перед женой. По его словам, пожар ему привиделся из-за употребления наркотиков.

Напомним, два дня назад в казанском поселке Юдино неадекватный мужчина выбросил из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь. Девочку спас казанец Альберт Бикмуллин, он залез на козырек дома и поймал выброшенную девочку. А потом поднялся на 5 этаж и забрал второго ребенка.