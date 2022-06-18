Вице-премьер Борисов объяснил выпуск Lada без подушек безопасности заботой о занятости

Руководство «АвтоВАЗа» начало выпускать упрощенные версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить рабочие места и избежать консервации заводов. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на XXV Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии», — пояснил заместитель Премьер-министра страны.

При этом, как отмечает РБК, Борисов сравнил консервацию автомобильного завода с остановкой доменной печи, которую «потом не запустишь». «Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят», — уверен он.

В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил производство после месяца простоя. При этом новые машины LADA Granta не имеют подушек безопасности, антиблокировочной системы и системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Несмотря на это, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные машины.

Помимо прочего, в России существуют планы возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших в советское время. О них поведал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.