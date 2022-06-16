Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada

Министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные машины для поддержания российского автопрома. Свою идею он высказал в ходе выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос, чтобы российские предприятия имели перспективы развития, уверен Силанов. На вопрос председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова, готово ли государство покупать отечественные товары, если они окажутся невостребованными, глава Минфина ответил: «Если мы пересадим работников государственных на „Лады“».

В отечественном производстве упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров», убежден Силуанов. В частности, внимание следует уделить цифровым разработкам и другим сферам, которые требуют восстановления и воспроизводства после введения новых антироссийских санкций (они стали ужесточаться после начала специальной военной операции на Украине).

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