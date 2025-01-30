Ветераны боевых действий Альметьевска перечислили 400 тыс. рублей на нужды СВО

Фото предоставлено Еленой Бауэр

За прошедший год ветераны боевых действий из Альметьевска провели более 70 мероприятий патриотического характера. Они поддержали семьи участников локальных войн. Также собрали больше 400 тыс. рублей на нужды СВО — работа по отправке гумгрузов продолжается и сейчас.

Организация подвела итоги работы на традиционном собрании. Перед мероприятием в холле Молодежного центра работала выставка достижений союзников «Братства»: патриотических организаций и волонтеров.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

На одном из манекенов была представлена амуниция, которую сшили альметьевские волонтеры. «Швейный батальон» трудится уже почти три года. Командир организации Светлана Демидова представила работу штаба на выставке, организованной «Боевым братством».

«Сегодня у нас представлены такие вещи, как подсумки под два магазина автомата Калашникова. Сейчас они очень востребованы. Очень большие на них идут запросы», — уточнила она.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Кроме того, альметьевским волонтерам поступают большие запросы и на аптечки, которые отшивает «Швейбат». Они устроены так, чтобы бойцу было максимально удобно ими пользоваться. А еще на легкие костюмы из ложной сетки, потому что в зоне боевых действий климат теплее, и такая одежда нужна уже с апреля.

Также на выставке можно было увидеть образцы современного оружия и времен Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Здесь основные виды вооружений стрелковые, солдат Красной армии, 1942-й год. Это винтовка Мосина, образца 1891 года. Это всем известный пистолет-пулемет Шпагина „ППШ“», — рассказал руководитель поискового отряда «Ветеран», руководитель центра «Патриот» Евгений Еланский.

Пехотные лопаты, магазин от самозарядной винтовки Токарева, ручные гранаты. Все это поисковики привезли из мест, где проходила Сталинградская битва. Выставка лишь часть, главного мероприятия, на которое собрались ветераны боевых действий, — основная же — годовой отчет о проделанной работе «Боевого братства».

«Наша цель показать, чем занимаются ветераны боевых действий. И, конечно же, встреча между собой и общение», — пояснил руководитель «Боевого братства» Юрий Максимов.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

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