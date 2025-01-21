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СВО 21 января 2025 15:18

Ветеран СВО из Челнов рассказал, как боец ВСУ перешел на сторону России

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Ветеран СВО из Челнов рассказал, как боец ВСУ перешел на сторону России
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ветеран специальной военной операции Тимур Нусратов навестил коллектив, родителей и учеников лицея-интерната №84 имени Гали Акыша в Набережных Челнах. Он рассказал, как боец ВСУ с позывным Чиф перешел на сторону России, а также о том, как приятно читать детские письма на передовой, как эти послания поднимают боевой дух.

В прошлом Тимур — командир штурмового-огнеметного отделения, служил на Краснолиманском направлении. В июне 2023 года во время штурма получил тяжелое ранение, когда спасал боевых товарищей. Ему пришлось пробежать 3 километра под обстрелом. Сейчас Тимур — волонтер. Его боевой товарищ Чиф остался на передовой, он сапер.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Задача у него была в том, чтобы зайти через Ростов в Донецк и минировать остановки, магазины, учреждения. И тогда он для себя понял, что здесь что-то не то, их обманывают, что вот эта пропаганда, которая у них идет, это неправильно. Как можно воевать с мирным населением?» — заявил Тимур.

Поэтому, по словам ветерана, Чиф перешел на сторону России, стал защитником мирных жителей новых регионов страны. Время от времени Тимур Нусратов общается с боевым товарищем, отвозит шефскую помощь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Коллектив, родители и ученики лицея-интерната №84 имени Гали Акыша Набережных Челнов собрали бинты, пластыри и окопные свечи. Они упаковали вещи в коробки и передали активистам и волонтерам, которые лично отвезут всё военнослужащим.

«Я собирала марли, бинты, всё это принесла в школу. И также в Актаныше я делала сети для танков. Мы очень много их делали», — сказала ученица лицея.

«Родители купили все нужные вещи, принадлежности: марли, пластыри, носки и так далее — всё, что может понадобиться при первой помощи. Письма мы также писали. Желали удачи солдатам, чтобы они смогли одержать победу», — поделилась другая школьница.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Буквально эту и прошлую неделю начали собирать помощь. Собирали в основном хозтовары, хозвещи», — рассказала советник директора по воспитательной работе лицея-интерната №84 Айсылу Габдрахманова.

Инзиля вместе со своим отцом Иреком Гильмутдиновым изготавливает окопные свечи. Их они отправляют бойцам. «Мы делаем окопные свечи, иногда мы приезжаем в один центр („Масксети“ называется) и плетем там маскировочные сети. Мы решили поддержать военных, чтобы им не было холодно, чтобы их жизнь была цела», — заметила Инзиля.

«В течение, условно говоря, календарного года изготовили почти тысячу блиндажных свечей, по мере готовности мы направляем с различными волонтерскими центрами: „Мобилизованный резерв“, например, „Своих не бросаем 16“», — пояснил волонтер Ирек Гильмутдинов.

Посылки собраны и отправлены. Военнослужащие получили коробки от учителей, учеников лицея-интерната №84 имени Гали Акыша и их родителей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.

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