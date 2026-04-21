Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заинтересован в приобретении Aurus

Верховный правитель Малайзии, султан Джохора Ибрагим Исмаил

Верховный правитель Малайзии (Янг ди-Пертуан Агонг) и султан Джохора Ибрагим Исмаил заинтересован в приобретении лимузинов российского производства Aurus. Об этом рассказал посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов на полях Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA), проходящей в этой стране, передает ТАСС.

По словам дипломата, соответствующие переговоры были начаты после государственного визита Верховного правителя Малайзии в Россию, который произошел в 2025 году.

«Его Величество известен своей любовью к технике, в том числе к автомобилям, катерам и самолетам. <...> для него в Москве в рамках его государственного визита было организовано посещение института НАМИ, где производятся автомобили. Насколько мне известно, действительно были переговоры о том, что султан Ибрагим хотел бы приобрести образцы этой техники для Малайзии», – отметил посол России в Куала-Лумпуре.

Aurus – первая отечественная марка автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж». В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. В 2024-м на рестайлинговом Aurus Senat направился на церемонию инаугурации Президент РФ Владимир Путин. Сейчас основной площадкой производства автомобилей Aurus является завод в ОЭЗ «Алабуга». На 2026 год намечен запуск производства лимузинов на бывшем заводе японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге.