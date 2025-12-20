Aurus вместо Андрея Богинского возглавил Кирилл Дегусаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исполняющим обязанности генерального директора компании «Аурус», производителя одноименных лимузинов, назначен Кирилл Дегусаров. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ранее Кирилл Дегусаров занимал пост директора по производству ООО «Аурус». На новой должности он будет уделять особое внимание «проектам по развитию отечественных автомобильных технологий и локализации производства», отметили в пресс-службе.

На посту руководителя Aurus Кирилл Дегусаров сменил Андрея Богинского – выходца из компании «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех». Последний занял эту должность в сентябре этого года, заменив Андрея Панкова.

До этого, летом, дочерняя структура корпорации «Газпром» приобрела контрольный пакет (51% акций) Aurus. Речь идет о 36% акций, которыми до декабря 2024 года владел фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов (потом они перешли российской фирме «Дедал»), а также о части пакета ФГУП «НАМИ», который равнялся 61,5%.

Еще раньше, в апреле 2024-го, компания «Соллерс» вышла из состава собственников Aurus, продав свою долю в 0,5% ООО «Хит Моторз Рус» (им руководит бывший генеральный директор «Москвича» и выходец из КАМАЗа Ханс-Петер Мозер). В феврале 2025-го стало известно, что владельцем этих 0,5% акций стало ПАО «КАМАЗ».

Кирилл Юрьевич Дегусаров родился в 1975 году в Ленинграде. Окончил электромеханический факультет Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, получив специальность «инженер-электромеханик».

Более 19 лет трудился в АО «Форд Мотор Компани», пройдя путь от специалиста по производству до директора по логистике и директора по производству. Также работал на разных должностях в ООО «Рэнера» (госкорпорация «Росатом»), ООО ГК «Русхим» и ООО «УК Глобал Портс».

Aurus – первая отечественная марка автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж». В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. В 2024-м на рестайлинговом Aurus Senat направился на церемонию инаугурации Президент РФ Владимир Путин. Сейчас основной площадкой производства автомобилей Aurus является завод в ОЭЗ «Алабуга». На 2026 год намечен запуск производства лимузинов на бывшем заводе японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге.