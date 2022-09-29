«Вернуться с миром»: Из Альметьевска отправилось три автобуса с мобилизованными

В ДК «Нефтьче» в Альметьевске состоялась третья отправка мобилизованных граждан. На пункт сбора в Казань отправились три автобуса с военнослужащими. Проводить и поддержать ребят пришли глава Альметьевского района, военный комиссар, представители духовенства, родные и близкие.

Ко всем присутствующим обратился глава района Тимур Нагуманов.

«Дорогие альметьевцы! Сегодня мы с тревогой и при этом гордостью провожаем сынов Альметьевска! Это ребята, которые идут достойно выполнять службу согласно приказу о частичной мобилизации. Уверен, что все они достойно выполнят свой воинский и гражданский долг. Наша задача — сделать так, чтобы наши ребята служили и не переживали о своих семьях. Заботу о них мы, конечно же, берем на себя», — сказал глава района.

Военнослужащие отметили, что уходят защищать Родину с патриотическим настроением и боевым духом. «Желаем помочь ребятам, которые находятся в зоне СВО, и самим вернуться живыми, а главное — с миром», — говорят они о своих задачах.

Дамир Б. и Артем К. были в зоне СВО в течение трех месяцев. Дамир рассказал, что, недавно вернувшись домой после завершения контракта, они стали помогать морально и физически местным ребятам, пытаться настроить их.

«У мобилизованных ребят возникают вопросы, мы стараемся на все ответить, людям интересно, что там творится. Мы знаем, как все устроено изнутри, стараемся поддержать ребят, настроить их на тот шаг, который они сегодня совершают», — отметил мужчина.

Властями города также организована поддержка. Тимур Нагуманов в разговоре с мобилизованными отметил, что сейчас с работодателями идут переговоры о единовременной выплате, часть из них уже приняли положительное решение. Также для семей и близких, ушедших в зону СВО, организован штаб по сопровождению семей мобилизованных и добровольцев, в который вошли все службы города. В оперативном режиме они будут решать вопросы бытового, житейского и организационного характера.

Мобилизованные альметьевцы будут проходить подготовку в Казанском танковом училище. Автобусы из нефтяной столицы республики отправлялись под аплодисменты провожающих, а альметьевцы кричали вслед своим женам: «Третьего не рожай! Приду — проверю».

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.