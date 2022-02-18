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Спорт
18 февраля 2022  14:31
Дамир Садриев

ВЦИОМ: Большинство россиян считает несправедливым расследование по делу Камилы Валиевой

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Более 60% жителей России считают, что антидопинговое расследование в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой является необъективным. Таковы результаты социологического опроса, сообщает ВЦИОМ.

По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМа Михаила Мамонова, 77% опрошенных респондентов слышали о положительном допинг-тесте Валиевой. При этом 62% из них назвали расследование в отношении фигуристки несправедливым.

О ситуации вокруг дела Камилы Валиевой высказались также депутат Виталий Милонов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а в Госдуме предложили вручить ей правительственную награду, несмотря на четвертое место на Олимпиаде. 

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке ситуации с женским одиночным катанием на Олимпиаде в Пекине.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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