ВЦИОМ: Большинство россиян считает несправедливым расследование по делу Камилы Валиевой

Более 60% жителей России считают, что антидопинговое расследование в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой является необъективным. Таковы результаты социологического опроса, сообщает ВЦИОМ.

По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМа Михаила Мамонова, 77% опрошенных респондентов слышали о положительном допинг-тесте Валиевой. При этом 62% из них назвали расследование в отношении фигуристки несправедливым.

О ситуации вокруг дела Камилы Валиевой высказались также депутат Виталий Милонов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а в Госдуме предложили вручить ей правительственную награду, несмотря на четвертое место на Олимпиаде.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке ситуации с женским одиночным катанием на Олимпиаде в Пекине.