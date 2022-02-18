Депутат Госдумы РФ Милонов призвал отстранить президента МОК из-за дела Камилы Валиевой

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов призвал пожизненно отстранить президента МОК Томаса Баха от деятельности, связанной со спортом.

По словам Милонова, к следующей Олимпиаде необходимо собрать новый состав комитета, который будет по-настоящему отстаивать права спортсменов.

«Баха нужно пожизненно отстранить от деятельности, связанной со спортом, за попытку помешать спортсменам участвовать на Олимпиаде. То, что он и МОК сделали - это было чистой воды давление, которое они даже не скрывали. Свою задачу они выполнили, главная фаворитка в фигурном катании лишилась медали, которую должна была завоевать. МОК - это не Олимпийским комитет, его к чертям собачьим надо разогнать и к следующей Олимпиаде собрать новый, который будет отстаивать права спортсменов и следить за выполнением правил олимпийского движения», – цитирует Милонова Metaratings.

Напомним, ранее в Госдуме предложили наградить Валиеву правительственной наградой, несмотря на четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал о развязке в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.