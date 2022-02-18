В Госдуме предложили наградить Валиеву правительственной наградой после 4-го места на ОИ

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российская фигуристка Камила Валиева должна получить все награды, причитающиеся Олимпийской чемпионке.

По словам Свищева, негативный результат Валиевой в произвольной программе был связан с издевательским отношением к 15-летней спортсменке и информационной войной против российского фигурного катания.

«В ситуации с Валиевой добились того, чего хотели. Оказывалось такое давление, что наша звездочка с ним просто не справилась. Мы все равно Камилу поздравляем и любим. Ее допустили до Олимпиады, дали ей получить золото в команднике и запустили эту информационную войну против нашего фигурного катания. Все это сделано, чтобы показать, что в России проблемы с допингом», – цитирует Свищева «Чемпионат».

Кроме того, чиновник заявил и о том, что несмотря на четвертое место, Валиева обязана получить правительственную награду.

«Для Валиевой нужно организовать свое чествование и награждение за все, что она перенесла. Она – одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Она должна чувствовать себя дома под защитой и получить все награды, которые ей причитаются. Это должна быть правительственная награда», – заявил председатель Госдумы.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине накануне завершились соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании. Обладателем золотой медали стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, а Камила Валиева завершила соревнования на четвертом месте.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» в большом материале разобрала все драмы в результатах прокатов российских фигуристок.