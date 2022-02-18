Чернышенко о деле Валиевой: «Разочарованы, что президент МОК плетет вымышленные истории»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко жестко раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за его комментарии по скандальной ситуации вокруг Камилы Валиевой.

По словам Чернышенко, Томас Бах озвучивает свое мнение, как позицию МОК, что по мнению вице-премьера РФ, неприемлемо.

«Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК плетёт собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно.

Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и с каждым спортсменом связаны надежды и мечты всей страны на успех. Это известное давление, оно заставляет их двигаться вперёд с боевым духом. В случае победы или поражения мы всё равно знаем, что наши спортсмены лучшие в мире, они тоже это знают», — приводит слова Чернышенко Inside the Games.

Ранее Томас Бах обвинил Этери Тутберидзе в жестоком обращении с ребенком на фоне выступления Камилы Валиевой в произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

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