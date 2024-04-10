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Василь Шайхразиев рассказал, в каких российских регионах пройдут сабантуи в 2024 году
В Кировской области вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению XV Всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в 2025 году. Он рассказал, в каких российских регионах пройдет национальный праздник в этом году.
«ХIV Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в селе Барда. XXIV Федеральный Сабантуй 2024 года пройдет в столице Республики Марий Эл — в городе Йошкар-Оле. В Республике Алтай будет организован первый „Тюркский Сабантуй“, в Омской области — Международный Иртышский Сабантуй», — перечислил вице-премьер РТ.
ХIV Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Барде (Пермский край) с 14 по 15 июня. Главный батыр получит награду Раиса Республики Татарстан — автомобиль, отмечается на сайте ВКТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует провести 339 сабантуев.
Фото: сайт ВКТ
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