Татарстан планирует провести 339 сабантуев

Татарстан в этом году планирует провести 339 сабантуев. В 2023 году было организовано 364 праздника плуга, в том числе 297 — в 54 регионах России. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В этом году запланировано проведение Дней культуры Туркменистана, Кыргызстана, Мексики в Татарстане. Дни культуры Татарстана планируется провести в Азербайджане, Иране, Египте и Пермском крае», — заявила спикер.

Адгамова добавила, что в рамках регионального проекта «Культурная среда» в этом году будет открыто 14 новых объектов. В Сармановском районе капитально отремонтируют детскую школу искусств. Кроме того, продолжится оснащение школ искусств музыкальными инструментами. Новые модельные библиотеки появятся в Елабужском, Дрожжановском и Кукморском районах.

По словам докладчика, за 2012–2023 годы за счет республиканских средств построено 319 сельских домов культуры на общую сумму более 3,9 млрд рублей, отремонтировано 268 объектов на 6,6 млрд рублей.

«Более 283,7 тыс. граждан республики от 14 до 25 лет имеют „Пушкинскую карту”, что составляет 82% от потенциальных участников. Рост — на 23% по сравнению с 2022 годом», — продолжила первый замминистра культуры.

Она подчеркнула, что Татарстан вошел в число регионов — лидеров по реализации программы «Пушкинская карта». По количеству проданных билетов и объему вырученных средств ­республика находится на четвертом месте среди регионов России после Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана.