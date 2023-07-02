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Всероссийский сельский Сабантуй в 2025 году пройдет в Кировской области
В 2025 году Всероссийский сельский Сабантуй состоится в городе Малмыж Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.
«На торжественном открытии Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев сообщил, что Всероссийский сельский Сабантуй в 2025 году пройдет в Кировской области», – рассказали в пресс-службе.
В будущем году праздник будет принимать Бардымский район Пермского края. Переходящий знак был вручен губернатору региона Дмитрию Махонину на XIII Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области.
Напомним, сегодня в Малмыже проходит Сабантуй. В нем принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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