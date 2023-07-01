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Следующий Федеральный Сабантуй пройдет в Марий Эл
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фото: телеграм-канал XXIII Федерального и III Международного шахтерского Сабантуя
В 2024 году местом проведения Федерального Сабантуя, 24-го по счету, станет Йошкар-Ола. Об этом стало известно на ХХІІІ Федеральном и III Международном шахтерском Сабантуе в Кемерове
Переходящий символ события «Тулпар ат» главе Марий Эл Михаилу Васютину передал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщается в телеграм-канале события.
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