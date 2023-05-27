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Следующий Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Бардымском районе Пермского края
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Раис Татарстана Рустам Минниханов вручили переходящий знак Сабантуя губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Именно его регион, а точнее, Бардымский район, примет в 2024 году XIV Всероссийский сельский Сабантуй.
«Большое спасибо, что пригласили меня. Праздник прошел на самом высоком уровне. Выражаю огромную благодарность Игорю Юрьевичу за организацию этого праздника, Рустаму Нургалиевичу — за сохранение традиции ежегодного Всероссийского сельского Сабантуя. Всероссийский сельский Сабантуй любят во всей стране, в частности в Пермском крае. Мы постараемся провести Сабантуй в 2024 году на самом высоком уровне. На следующий год ждем вас в Пермском крае», – сказал Дмитрий Махонин.
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