Валиеву и всех российских призеров Олимпийских игр представят к государственной награде

Российские призеры Олимпиады в Пекине, а также их наставники будут представлены к государственной награде. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ сообщают РИА Новости.

По информации источника, помимо олимпийских призеров, государственную награду получит также фигуристка Камила Валиева, занявшая четвертое место в одиночном катании среди женщин.

«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – заявили в пресс-службе Минспорта.

Ранее о ситуации вокруг дела Камилы Валиевой высказались вице-премьер Дмитрий Чернышенко и депутат Виталий Милонов. А в Госдуме предложили вручить ей правительственную награду, несмотря на четвертое место на Олимпиаде.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало большой материал о развязке ситуации с женским одиночным катанием на Олимпиаде в Пекине.