Вакцинация «Спутником V» дает в 2,1 раза больше антител к «омикрону», чем Pfizer

У привитых российской вакциной «Спутник V» вырабатывалось в 2,1 раза больше антител к омикрон-штамму коронавируса SARS-CoV-2, чем у вакцинированных препаратом Pfizer / BioNTech. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Российского фонда прямых инвестиций.

Исследование провели ученые итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и разработавшего «Спутник V» Центра имени Гамалеи.

Работы велись «в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови» привитых «Спутником V» и Pfizer. Уровень IgG-антител и вирусонейтрализующей активности к исходному штамму Covid-19 у пациентов был примерно равен.

В итоге медики пришли к выводу, что средний титр антител к омикрон-штамму у вакцинированных «Спутником V» в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после прививки. При этом 74,2% всех образцов сыворотки крови привитых «Спутником V» нейтрализовали «омикрон», тогда как у использовавших Pfizer такой результат наблюдался в 56,9% случаев.

По данным РФПИ, «Спутник V» формирует более сильный иммунный ответ на вариант «омикрон» по сравнению с Prizer благодаря формированию более широкого спектра антител, гетерогенной схемы в основе вакцины и более высокой степени имитации инфекции.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма составляет примерно 75%. Президент РФ Владимир Путин также не раз отмечал, что российская вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.