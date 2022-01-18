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Здоровье
18 января 2022  11:36

Гинцбург: Эффективность «Спутника V» против «омикрона» — около 75%

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Эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма составляет примерно 75%. Об этом на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины „Спутник V“ по отношению к „омикрону“, протективность составляет 75%», — заявил специалист.

По его словам, через полгода, когда человек повторно привьется «Спутником Лайт», иммунитет против данного штамма повысится до 100%. Если же привитый не ревакцинируется, что через 6—12 месяцев его иммунитет понизится до 56–57%.

#коронавирус #вакцинация #омикрон
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