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ВС России взяли все высоты в окрестностях Артемовска
Под контроль российских военных перешли все высоты в окрестностях Артемовска. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал советник врио главы Донецкой народной Республики Игорь Кимаковский.
«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — подчеркнул он.
Кимаковский отметил, что на этом направлении обнаружено большое количество наемников, которые общаются между собой на польском, французском и английском языках.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил полное окружение города в марте-апреле этого года.
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