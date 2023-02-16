ВС России взяли все высоты в окрестностях Артемовска

Под контроль российских военных перешли все высоты в окрестностях Артемовска. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал советник врио главы Донецкой народной Республики Игорь Кимаковский.

«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — подчеркнул он.

Кимаковский отметил, что на этом направлении обнаружено большое количество наемников, которые общаются между собой на польском, французском и английском языках.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил полное окружение города в марте-апреле этого года.