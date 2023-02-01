Помощник Пушилина заявил об оперативном окружении Артемовска
Город Артемовск (украинское название — Бахмут) находится в оперативном окружении российских войск. Об этом заявил помощник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.
«Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — поделился он своим пониманием обстановки.
Сообщения о том, что российские войска подошли к Артемовску с трех сторон, появились сегодня утром. Ожесточенные бои в окрестностях города идут с июля прошлого года.