Город Артемовск (украинское название — Бахмут) находится в оперативном окружении российских войск. Об этом заявил помощник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — поделился он своим пониманием обстановки.

Сообщения о том, что российские войска подошли к Артемовску с трех сторон, появились сегодня утром. Ожесточенные бои в окрестностях города идут с июля прошлого года.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.