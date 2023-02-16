Пригожин подтвердил, что бойцы «Вагнера» попросили у Минобороны боеприпасы

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал распространяющееся в сети видео, на котором бойцы просят у Минобороны возобновить поставки боеприпасов, жалуясь на их нехватку. Пригожин подтвердил, что это «вагнеровцы», и пообещал решить проблему, добившись «нормальных поставок».

На видео военные «никого не называли неприличными словами, и никоим образом не дискредитировали Минобороны, а только попросили у своих коллег боеприпасы и дали подробный перечень необходимого», подчеркнул Пригожин. По его словам, после обращения уже появились подвижки в этом вопросе – так, командир отряда «Ахмат» Апти Алаутдинов, который сейчас находится в госпитале, пообещал безвозмездно передать 128 120-ти миллиметровых мин и сорок танковых снарядов.

«Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники посадят за так называемую „дискредитацию армии“», — приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.

Напомним, видео с обращением военных в соцсетях появилось сегодня, в частности, его опубликовало агентство «Донбасс Сегодня». «Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам, и поставите эти боеприпасы», – говорят военные на видео.

24 февраля будет год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию. О ее начале в этот день в 2022 году в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.