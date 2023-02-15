Пригожин назвал главную причину боев за Артемовск и похвалил украинских военных

Операция российских войск в Артемовске необходима, так как она парализует украинскую армию, заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, Вооруженные силы Украины вынуждены стягивать в город крупные резервы для его удержания.

«Бахмут (украинское название Артемовска – прим.ред) нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях по оценкам разведки около 90 батальонов. Около 40-50 тысяч человек. Противник каждый день подкидывает новые резервы», – приводит слова Пригожина РИА Новости.

Продвижение «вагнеровцев» в Артемовске составляет примерно 50-100 метров в день, бои ведутся «за каждый дом, за каждый метр». «В каждом огороде укрепрайон. В общем, этого следовало ожидать, так как после освобождения Попасной, когда мы начали охватывать его со всех сторон, времени у него было достаточно», – добавил он.

Напомним, ранее Пригожин призвал украинского Президента Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска и сопротивляться до конца.

Ожесточенные бои в окрестностях Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, идут с июля прошлого года. Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял о наступлении российских военных, уже неделю назад сообщалось, что российская армия заняла больше трети города.