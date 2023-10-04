В жилых домах Казани тепло появится только к следующей неделе

В столице Татарстана отопительный сезон начнется уже завтра, 5 октября, но в жилых домах тепло появится только к следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Комитет ЖКХ исполкома Казани.

Дело в том, что пуско-наладочные работы займут несколько дней. Специалистам понадобится обойти подвалы жилых домов, «переключить» схемы отопления, устранить завоздушивание систем, отладить режимы и перепады подачи тепла, пояснили в комитете.

Вместе с тем все казанские дома, объекты социальной сферы, ТЭЦ и тепловые сети получили паспорта готовности к зиме. «В четверг, 5.10, в Казани начнется отопительный сезон. Город готов к приему тепла», — проинформировал ранее заместитель руководителя исполкома города по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

Таким образом, тепло в жилых домах появится к приходу похолодания. К концу недели в Татарстане дневные температуры опустятся до 10 градусов. Понижение температурного фона будет вызвано арктическим вторжением, о чем рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.