Метеоролог Переведенцев рассказал, когда в Татарстан придет ощутимое похолодание

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В конце этой недели арктическое вторжение принесет в Татарстан ощутимое похолодание. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

При этом метеоролог сослался на прогноз Гидрометцентра России. По его словам, в Москве на выходных возможны мокрый снег и заморозки, в Казани также не исключены заморозки на почве в низких местах.

В столице республики дневные температуры с пятницы до воскресенья понизятся почти на десять градусов, с +16 до +7, тогда как ночные опустятся до 3 градусов выше нуля, уточнил профессор Казанского федерального университета.

Впрочем, Переведенцев допустил, что к середине октября в регион вновь придет антициклон и принесет «волну тепла, которая порадует сухой и солнечной погодой». В целом же температура октября в Казани может оказаться на один-два градуса выше многолетней нормы (которая примерно равна +5 градусам), пояснил исследователь.

Относительно же минувшего сентября ученый сказал, что он оказался значительно более теплым и сухим, чем обычно. Среднесуточная температура оказалась почти на 3,5 градуса выше нормы (+16,3 градуса вместо +12,9). Выпало всего 9 миллиметров осадков при норме в 52.

Начавшаяся неделя, несмотря на понижение температурного фона, всё равно окажется теплее климатической нормы примерно на 2 градуса (в эти дни среднесуточная температура должна составлять 7-8 градусов), добавил Юрий Переведенцев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане дневные температуры опустятся до 10 градусов.