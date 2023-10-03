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Новости Татарстана и Казани
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В исполкоме Казани рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон
В четверг в столице Татарстана стартует отопительный сезон. Об этом замруководителя городского исполкома по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин написал на своей странице во «ВКонтакте».
«В четверг, 05.10, в Казани начнется отопительный сезон. Город готов к приему тепла», — сказано в публикации.
Отмечается, что на данный момент все жилые дома и общественные организации получили паспорта готовности к зиме. Гиниятуллин также напомнил, что подача тепла в детсады, школы и больницы началась еще на прошлой неделе: из 853 объектов социальной сферы 298 уже с теплом.
На деловом понедельнике 18 сентября Гиниятуллин докладывал, что отопительный сезон в Казани в этом году планируют начать в двадцатых числах сентября. При этом весь месяц в городе сохранялась аномально теплая погода, метеоусловия начали меняться 2 октября.
«Солнечный и теплый антициклон покидает наш регион, уступая место фронтальным разделам северного циклона», – отмечалось в обзоре Гидрометцентра РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе отопление запустят во второй половине октября.
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