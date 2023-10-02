К концу недели в Татарстане дневные температуры опустятся до 10 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода, температурный фон на территории республики будет постепенно понижаться. Это следует из прогноза, который распространил Гидрометцентр РТ.

На минувших выходных Татарстан находился под влиянием солнечного антициклона, среднесуточные температуры превышали норму на 4–6 градусов. Однако сегодня атмосферный фронт северного циклона принес в регион дожди различной интенсивности, погода стала более прохладной.

Завтра, 3 октября, республика останется в зоне влияния фронтальных разделов, на преобладающей территории по-прежнему вероятны осадки. Но уже в ночь на среду, 4 октября, небольшие дожди будут идти лишь на востоке Татарстана, днем, после отхода фронта, они прекратятся.

В темное время суток 4-го числа «в условиях прояснений и интенсивного выхолаживания воздуха» в регионе похолодает до +2, +7 градусов, в отдельных районах опустится туман. В светлое время столбики термометров поднимутся до 14–19 градусов тепла, ветер при этом усилится до 15–17 м/с.

В четверг, 5 октября, Татарстан опять окажется под влиянием атмосферных фронтов северного циклона. Местами возможны небольшие дожди и сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с. В ночные часы прогнозируется от +8 до +13 градусов, в дневные — от +14 до +19, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 6 октября, на республику будет влиять передняя часть циклона. Существенные осадки маловероятны, днем воздух прогреется до 12–17 градусов выше нуля. В субботу, 7-го числа, Татарстан окажется во власти очередного циклона и его атмосферных фронтов. На большинство районов республики обрушатся дожди, столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше 10–15 градусов тепла.

Вместе с тем ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане начало октября будет на три градуса теплее нормы.