Президент Южной Кореи отказался от ежегодной пресс-конференции из-за коронавируса

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отказался проводить ежегодную пресс-конференцию, так как решил сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Пак Су Хёна.

Ранее Правительство страны сообщило, что на прошлой неделе 50,3% всех выявленных случаев заражения коронавируса были связаны с новым штаммом.

«В ситуации, когда «омикрон» стал доминирующим штаммом, сложно будет провести новогоднюю пресс-конференцию, поскольку необходимо сфокусироваться на борьбе с инфекцией», – заявил глава государства.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, возникнуть из-за возвратной передачи от животного или стать следствием испытаний экспериментального препарата. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».