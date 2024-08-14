На юбилейном кинофестивале «Алтын минбар» появилась номинация «Мультфильм»

В регламент XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» добавлена номинация «Анимационный фильм». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила исполнительный директор мероприятия — руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы включили новую номинацию с этого года — мы теперь принимаем анимационные фильмы. Связано это с тем, что анимация сейчас очень быстро и ярко развивается в разных странах. Великолепная анимация в Иране — очень хорошие, добротные пришли мультики. Это новое веяние в мире — не только использование анимации, графики в художественных игровых фильмах, но и развитие самой анимации. Если вспомнить 2016 год, когда анимационная номинация тоже была в регламенте Казанского кинофестиваля, то она была ущербна — там было мало достойных фильмов. Поэтому было принято решение подождать некоторое время, пока анимационные фильмы начнут появляться в странах, которые активно подают заявки на наш фестиваль. Сейчас пришло такое время», — пояснила Айтуганова.

Рекордное количество анимационных фильмов, по ее словам, пришло на конкурс фестиваля в этом году из Казахстана — 37. Часть их вошла в анимационную номинацию, другая — во внеконкурсную программу. Некоторые заявленные Казахстаном мультфильмы будут показаны 8 сентября, в День казахского кино.

Вернувший себе название первых трех лет своей истории Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» будет проходить в столице Татарстана с 6 по 11 сентября. В конкурсной программе в этом году — 51 фильм из 27 стран мира.

Откроет XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» фильм иранского режиссера Бабака Хаджепаши «В объятиях дерева». Его показ впервые покажут на территории России. Хедлайнерами фестиваля «Алтын минбар» станут звезды сериала «Великолепный век».