На ХХ международном кинофестивале «Алтын минбар» пройдет День казахского кино

В программу XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» включен День казахского кино. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

«Казахстанские фильмы вошли в конкурсную и неконкурсную программу – и это пример сотрудничества Татарстана и Казахстана в культурно-гуманитарной сфере. В неконкурсной программе будет представлено два фильма. Один из них — „Смуглянка” (по-казахски — „Каракыз”) кинорежиссера Талгата Теменова. Это история любви в годы Великой Отечественной войны. Второй фильм — „Конокрады. Дороги времени” режиссеров Ерлана Нурмухамбетова и Лизы Такэба. Этот казахстанско-японский фильм основан на реальных событиях», — сообщил дипломат.

День казахского кино на XX Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар» пройдет в воскресенье, 8 сентября, уточнила исполнительный директор мероприятия — руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Она также подчеркнула, что в этот день можно будет увидеть и серию мультфильмов, созданных в Казахстане.

«В этом году рекордное количество анимационных фильмов пришло из Казахстана, там очень хорошо развита анимация. Мы получили 37 мультиков на конкурс, из них некоторые вошли в анимационную номинацию и во внеконкурсную программу. На День казахского кино мы также подготовили мультфильмы. Можно приходить семьями смотреть две замечательные картины и плюс еще мультфильмы», — пригласила Айтуганова.

Вернувший себе название первых трех лет своей истории Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» будет проходить в столице Татарстана с 6 по 11 сентября. В конкурсной программе в этом году — 51 фильм из 27 стран мира.

Откроет XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» фильм иранского режиссера Бабака Хаджепаши «В объятиях дерева». Его впервые покажут на территории России. Хедлайнерами фестиваля «Алтын минбар» станут звезды сериала «Великолепный век».